علماء: مسافة 1.5 متر غير كافية للحماية من كورونا

2020/04/12 | 10:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجد باحثون من الجامعة الكاثوليكية في لوفين (بلجيكا) والجامعة التقنية في أيندهوفن (هولندا) أن مسافة 1.5 متر صغيرة جدًا للحماية من فيروس كورونا.ويعتمد خطر انتقال العدوى بفيروس كورونا من المصابين إلى الأصحاء أثناء الحركة على عدة عوامل، بما في ذلك موقعهم والرياح.تمت دراسة هذه العوامل من قبل علماء من جامعة لوفين الكاثوليكية (بلجيكا) والجامعة التقنية […]

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