2020/04/12 | 10:48 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحيى رسول يعلق على قرار نقله إلى إمرة الدفاع: سانفذ أي قرار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/12 | 10:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

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