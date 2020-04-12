2020/04/12 | 10:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم/ متابعة

كشف حارس مرمى برشلونة الإسباني الأسبق، التركي روشتو رتشبر، عن تفاصيل معاناته مع فيروس كورونا المس...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( حارس سابق لبرشلونة يكشف معاناته مع فيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( حارس سابق لبرشلونة يكشف معاناته مع فيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).