2020/04/12 | 10:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- المثنى أعلنت دائرة صحة المثنى، اليوم الاحد، عن نصب مستشفى ميداني سعة 64 سرير من قبل هيئة الحشد الشعبي.وقال مدير عام صحة المثنى عون هاني المالكي، انه “تمت المباشرة بتنصيب ردهات المستشفى الميداني كمشاركة من قبل هيئة الحشد الشعبي للقضاء على جائحة كورونا”.واضاف المالكي، ان “المستشفى يتكون من ٦٤ سرير موزعة على أربع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة المثنى تعلن نصب مستشفى ميداني كمشاركة من قبل الحشد للقضاء على كورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة المثنى تعلن نصب مستشفى ميداني كمشاركة من قبل الحشد للقضاء على كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).