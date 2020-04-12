وزارة النقل: تسيير رحلات استثنائية إلى أوروبا الأسبوع المقبل

2020/04/12 | 10:56 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة النقل، عزمها تسيير رحلات استثنائية عبر الخطوط الجوية العراقية إلى أوروبا الأسبوع المقبل.وقال المتحدث باسم الوزارة سالم السوداني في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) واطلعت عليه وكالة صدى، إن الناقل الوطني المتمثل بالخطوط الجوية العراقية ساهم وبشكل كبير في تخفيف معاناة العراقيين المقيمين بالخارج الذين تقطعت بهم السبل بسبب أزمة كورونا.وأضاف،

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