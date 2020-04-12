الكشف عن مراحل رفع حظر التجوال في اول محافظة عراقية بعد كورونا

2020/04/12 | 10:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- السليمانية كشف مدير عام صحة السليمانية صباح هورامي، اليوم الاحد، عن تقديم خطة متكاملة لاعادة الاوضاع الى طبيعتها ورفع حظر التجوال في محافظة السليمانية.وقال هورامي في تصريح متلفز تابعته “العهد نيوز”، “قدمنا مشروعا متكاملاً الى رئساة مجلس الوزراء ووزارة الصحة ومحافظة السليمانية لاعادة الاوضاع الى طبيعتها ورفع حظر التجوال بعدة مراحل”.واضاف، ان “المرحلة […]

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