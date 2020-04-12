هيئة التقاعد تقرر ايصال هويات المتقاعدين لمحل سكناهم

2020/04/12 | 10:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد قررت هيئة التقاعد العامة، ايصال هويات المتقاعدين الى محل سكناهم ببغداد والمحافظات بسبب حظر التجول المفروض ضمن اجراءات الوقاية من مرض كورونا.وقالت الهيئة على صفحتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي:” نتيجة لظروف البلد واستمرار حظر التجوال بسبب فايروس كورونا تم اطلاق حملة تحت عنوان ( خليك ببيتك _ توصلك هويتك ) […]

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