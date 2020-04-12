آبل تستعد لإطلاق “آيفون 9” في الأيام القادمة

2020/04/12 | 11:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستعد أبل لإطلاق iPhone 9 خلال أيام قليلة، ورغم عدم وجود تاريخ إطلاق رسمي حتى الآن، لكن يتوقع المحللون أن تقوم أبل بإطلاق iPhone 9 يوم 14 أبريل أو 15 أبريل، وقد يتم طرح هواتف أيفون الجديدة للبيع اعتبارًا من 22 أبريل.وستعقد أبل حدث إطلاق iPhone 9 عبر الإنترنت أيضًا، وقد يأتى iPhone 9 بحجمين للشاشة – 4.7 بوصة و 5.4 بوصة، […]

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