الصادقون النيابية تجدد عبر “العهد نيوز” مطالبها بملاحقة واشنطن دوليا

2020/04/12 | 11:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد النائب عن كتلة الصادقون النيابية احمد الكناني، مطالبته الحكومة بملاحقة واشنطن دوليا حول جرائمها ضد الانسانية، فيما اكد أن الولايات المتحدة الأمريكية ارتكبت ابشع الجرائم بحق الشعب العراقي منذ عام ٢٠٠٣ وحتى اللحظة. وقال الكناني في حديث لـ”العهد نيوز” اليوم الأحد، ان “الجرائم التي ارتكبتها واشنطن بحق شعبنا العراقي يستجوب من الحكومة ملاحقتها دوليا […]

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