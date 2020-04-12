نيجيرفان بارزاني يرسل مختبرين طبيين لفحص كورونا الى كوردستان سوريا

2020/04/12 | 11:11 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي يوم الاحد عن ارسال رئيس اقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني مختبرين للفحص من فيروس كورونا الى "روزآفا" كوردستان سوري.

وقال عبدي في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم "كل الشكر والتقدير لرئيس إقليم كوردستان كاك نيجيرفان برزاني على إستجابته السريعة والكريمة لطلبنا في إرسال مختبرين طبيين للكشف عن فيروس كورونا، وسعيه لإرسال المزيد منها دعما لجهودنا في مكافحة هذه الجائحة".

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