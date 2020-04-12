صحة النجف تعلن عدم تسجيلها أية إصابة جديد بـ’كورونا’

2020/04/12 | 11:11 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة محافظة النجف بالعراق، صباح الأحد، عدم تسجيل أية حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد إجراء 134 فحصاً مختبرياً....

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