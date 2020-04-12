أربيل وبغداد تشكلان لجنة للاقتصاص من مدبري جريمة آلتون كوبري

2020/04/12 | 11:11 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جرى في الفترة الأخيرة تداول تسجيل مصور يظهر فيه شرطي بينما يقوم بالاعتداء جنسياً على السيدة الكوردية فيما يظهر آخر وهو يوثق الواقعة قرب حاجز أمني - صورة: كوردستان 24

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