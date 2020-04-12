جمال الضاري يهنئ أبناء الطائفة المسيحية في العراق والعالم أجمع بعيد الفصح

2020/04/12 | 11:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هنأ الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري أبناء الطائفة المسيحية في العراق والعالم أجمع بعيد الفصح المجيد.

ودعا الشيخ جمال الضاري الى الحفاظ على مكونات العراق الاصيلة وحمايتها من تهديدات وهجمات المتطرفين الذين يسعون لإجراء تغييرات ديموغرافية، مشددا على أهمية الالتزام بالهوية الوطنية الجامعة لكل العراقيين من دون استثناء.

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