2020/04/12 | 11:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلنت امانة بغداد عن قيام ملاكاتها في بلدية الصدر الثانية بحملة تعفير وتعقيم ضمن منطقة جميلة المحلة 512 شرق بغداد وقال بيان للامانة، ان “الحملة تضمنت تعفير وتعقيم عدد من شوارع وازقة المنطقة المذكورة لدعم جهود الملاكات الصحية في مواجهة فايروس كورونا كما وتضمنت الحملة ايضا حملة توعية وتثقيف في كيفية الوقاية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كوادر امانة بغداد تقوم بتعفير منطقة جميلة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كوادر امانة بغداد تقوم بتعفير منطقة جميلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).