سيناتور روسي: كورونا أحال الهيمنة الاميركية الى شيء من الماضي

2020/04/12 | 11:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر السيناتور الروسي، أليكسي بوشكوف، الأحد، أن وباء فيروس كورونا المستجد، أحال الهيمنة الأمريكية في العالم إلى شيء من الماضي.وقال بوشكوف في تغريدة له: “تعتقد بكين أنه بعد وباء كورونا ستشكل الولايات المتحدة مع الصين وروسيا النظام العالمي الجديد.نعم، هذا المثلث الكبير سيلعب دورا حاسما”.وأضاف: “لكن على الولايات المتحدة أن تتخلى عن مطالبها بالهيمنة […]

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