2020/04/12 | 11:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #يوسف_شاذلي يبدو جليّا للجميع أنّ الأزمة الاقتصاديّة والاجتماعية التي تعيشها تونس، والناجمة عن سياسات الإصلاح الهيكلي التي تسارعت وتيرة تطبيقها مُنذ رحيل بن علي، قد تفاقمت أكثر بعد انتشار الوباء العالمي “كورونا”.ولم يكُن تعمّق هذه الأزمة غير سياق جديد للدعوة مُجدّدا إلى “الوحدة الوطنيّة”.شعار يتكرّر مُنذ أمدٍ ليس بالقصير على لسان الحاكمين من السياسيين ورجال الأعمال، وقد جاء في صيغة “الوحدة القومية” على ل......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#يوسف_شاذلي - يوسف شاذلي - شعار الوحدة الوطنية ومحاولات الإخضاع الطبقي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#يوسف_شاذلي - يوسف شاذلي - شعار الوحدة الوطنية ومحاولات الإخضاع الطبقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).