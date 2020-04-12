الناصر_بن_رمضان - الناصر بن رمضان - وباء الكورونا ووباء البرجوازية المتعفّنة

2020/04/12 | 11:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الناصر_بن_رمضان إن أولى واجبات القوى الثورية اليوم هي الحرص على عدم الإصابة، ليس فقط بعدوى الكورونا، ولكن أيضا بعدوى الإيديولوجيا البرجوازية، أي الحرص على يقظة وعيهم الطبقي والحفاظ على استقلالية خطابهم ورايتهم وبرامجهم عن كل الخطابات والرّايات البرجوازية الرّسمية أو المدُّعية للمعارضة والوقوف في وجه أرباب العمل الذين يحرصون على تكديس الأرباح قبل الحفاظ على الأرواح.البورجوازية وحكومتها تغالطوتطلق الدعاية ا......

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