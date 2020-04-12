2020/04/12 | 11:16 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [بغداد-اين]نفت وزارة العدل، الانباء التي تحدثت بشان اصابة عدد من النزلاء بفيروس كورونا في سجن سوسة.
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) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العدل تنفي اصابة عدد من النزلاء بكورونا
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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