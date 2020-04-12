صحة كردستان تسجل ٥ إصابات جديدة بكورونا

2020/04/12 | 11:16 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [اربيل -اين]أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الإقليم.

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