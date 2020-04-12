نائب بالفتح: الكاظمي قد لا يحصل على ثقة البرلمان لهذه الأسباب

2020/04/12 | 11:22 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

أكد النائب عن تحالف الفتح حنين القدو، الاحد، أن رئيس الوزراء المكلف عدنان الكاظمي يواجه جملة معوقات وتح...

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