بدء حصاد محصولي الحنطة والشعير للموسم الشتوي بقضاء الزبير في البصرة

2020/04/12 | 11:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت شعبة زراعة الزبير غرب البصرة عن البدء بحصاد محصولي الحنطة والشعير للموسم الشتوي فيما اشارت الى تسويق المحصول الى مركز التسويق التابع لوزارة التجارة.وقال مدير الشعبة صالح حسن البهادلي في تصريح صحفي تابعته “العهد نيوز”، ان موسم الحصاد لمحصولي الحنطة والشعير بدء في الاراضي المخصصة لزراعتها في منطقة اللحيس وبمساحة تصل الى اكثر […]

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