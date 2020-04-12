الأمن النيابية لـ”العهد نيوز”: الاعتراف بالاحتلال الأمريكي خيانة للعراق وشعبه

2020/04/12 | 11:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية مهدي تقي امرلي أن بعض الشخصيات السياسية لازالت تؤمن بالوجود الأمريكي المحتل، فيما بين أن الاعتراف بالاحتلال الأمريكي خيانة للعراق وشعبه”. وقال امرلي في حديث لـ”العهد نيوز” اليوم الأحد، ان “الذين يطالبون ببقاء الاحتلال على التواجد الأمريكي على الأراضي العراقية ماهي الا قوى خانعة للمحتل الأجنبي “. واضاف ان […]

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