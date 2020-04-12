2020/04/12 | 11:24 - المصدر: بغداد اليوم

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عبد المهدي يهنئ المسيحيين بعيد القيامة

يتبع.



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بغداد اليوم- بغداد

اعلنت الهيأة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الأحد (12 نيسان 2020)، توقعاتها للحالة الجوية لهذا اليوم واليومين المقبلين في البلاد.

وقالت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "طقس اليوم الأحد، سيكون في المنطقة ال

بغداد اليوم- خاص

علق مدير الصحة العامة في دائرة صحة بغداد، نازك الفتلاوي، السبت (11 نيسان 2020)، على ارتداء مسؤولين عراقيين باجات "Air doctor" للوقاية من فيروس كورونا، وفقاً لما ذكره البعض منهم.

وقال الفتلاوي في حديث لـ (بغداد اليوم)،

بغداد اليوم- بغداد

اطلقت هيئة التقاعد، الاحد (12 نيسان 2020)، حملة لإيصال الهويات إلى المتقاعدين في محل سكناهم ببغداد والمحافظات بسبب حظر التجوال.

وقالت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "نتيجة لظروف البلد واستمرار حظر التجوال بسبب ف

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