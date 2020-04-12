2020/04/12 | 11:24 - المصدر: بغداد اليوم

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الحشد الشعبي يعلن انتهاء عمليات ’’أبطال النصر الثانية’’ ونتائجها

يتبع.



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بغداد اليوم- ديالى

اعلنت قيادة شرطة ديالى، الاحد (12 نيسان 2020)، انطلاق عملية دهم وتمشيط واسعة في حوض شيخ بابا شمال شرق المحافظة.

وقال مدير قسم العلاقات والاعلام في شرطة ديالى العميد نهاد المهداوي في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إنه

بغداد اليوم- بغداد

كشفت قيادة عمليات بغداد، السبت (11 نيسان 2020)، عن اخر حصيلة لعدد المقبوض عليهم بسبب خرق الحظر وعدد العجلات المضبوطة.

وقالت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "خلال تطبيقها إجراءات حظر التجول الوقائي داخل الع

بغداد اليوم- بغداد

اعلن وزير داخلية اقليم كردستان، ريبير احمد، اليوم السبت، 11 نيسان، 2020، عن تشكيل مجلس تحقيقي مشترك مع وزارة الداخلية في حكومة بغداد المركزية، بخصوص حادثة الاعتداء على امرأة في كركوك.

وقال احمد، في بيان له انه "تم تشكيل

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