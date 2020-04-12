الأنواء الجوية: طقس غائم جزئياً وارتفاع بدرجات الحرارة خلال اليومين المقبلين

2020/04/12 | 11:24 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اعلنت الهيأة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الأحد (12 نيسان 2020)، توقعاتها للحالة الجوية لهذا اليوم واليومين المقبلين في البلاد.

وقالت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "طقس اليوم الأحد، سيكون في المنطقة الوسطى صحواً مع بعض الغيوم ولا تغير في درجات الحرارة، فيما سيكون طقس المنطقة الشمالية غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط زخات مطر في أماكن متفرقة، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحواً مع قطع من الغيوم ولا تغير في درجات الحرارة".

وأضافت، أن "طقس يوم غد الاثنين، في المنطقة الوسطى والشمالية والجنوبية مشابه تماما لليوم السابق، حيث سيكون صحواً مع قطع من الغيوم، ودرجات حرارة مرتفعة قليلا".

واشارت الهيأة إلى أن "طقس يوم الثلاثاء المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم التي يرافقها ارتفاع قليل في درجات الحرارة، ورياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة".

عبد المهدي يهنئ المسيحيين بعيد القيامة

يتبع.



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بغداد اليوم- خاص

علق مدير الصحة العامة في دائرة صحة بغداد، نازك الفتلاوي، السبت (11 نيسان 2020)، على ارتداء مسؤولين عراقيين باجات "Air doctor" للوقاية من فيروس كورونا، وفقاً لما ذكره البعض منهم.

وقال الفتلاوي في حديث لـ (بغداد اليوم)،

بغداد اليوم- بغداد

اطلقت هيئة التقاعد، الاحد (12 نيسان 2020)، حملة لإيصال الهويات إلى المتقاعدين في محل سكناهم ببغداد والمحافظات بسبب حظر التجوال.

وقالت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "نتيجة لظروف البلد واستمرار حظر التجوال بسبب ف

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