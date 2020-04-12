ارتفاع عدد وفيات كورونا في إسرائيل إلى 103

2020/04/12 | 11:26 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعة أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الأحد، ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في إسرائيل إلى 103.وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية إن “عدد مرضى فيروس كورونا في البلاد، بلغ 10878 حتى الساعة 08:00 من صباح اليوم الأحد بينهم 103 حالات وفاة.وأوضحت وزارة الصحة من مجمل الإصابات هناك 9058 وصفت حالتهم بسيطة، 155 متوسطة و 174 خطيرة و123 موصولين بجهاز التنفس الاصطناعي، و1388 تماثلوا للشفاء”.

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