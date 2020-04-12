انخفاض طفيف بسعر الدولار مقابل الدينار العراقي

2020/04/12 | 11:26 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادسجلت اسعار صرف الدولار ببورصة الكفاح والاسواق المحلية انخفاضا طفيفا، اليوم الاحد 12 نيسان 2020.وسجلت أسعار بورصة الكفاح – بغداد 123.000 الف دينار لكل 100 دولار.أسعار البيع والشراء في محلات الصيرفةسعر بيع الدولار = 124.000 دينارسعر شراء الدولار = 122.000 دينار.

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