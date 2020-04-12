العالم بعد الوباء.. جيفري كمب

2020/04/12 | 11:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: جيفري كمب على مدى الأشهر القليلة المقبلة، ربما يكون أسوء تأثير لفيروس «كوفيد 19» قد أخذ في التراجع في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.لكن الفيروس من المحتمل أن ينتشر في النصف الجنوبي من العالم، مع ما ينطوي عليه عكس ذلك من عواقب قد تكون مدمرة.أحد أفضل السيناريوهات يتمثل في إمكانية التحكم في […]

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