البنك الدولي: الهند ودول جنوب اسيا سيواجهون أسوأ نمو اقتصادي منذ 40 عاما

2020/04/12 | 11:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع البنك الدولي أن تسجل الهند ودول جنوب آسيا الأخرى أسوأ نمو لها منذ 40 عاما هذا العام بسبب تفشي فيروس كورونا، وما تبعه من إغلاق وإجراءات عزل لفترة طويلة.وقال البنك الدولي في تقرير أصدره اليوم تحت عنوان: “التركيز الاقتصادي في جنوب آسيا”، إنه من المرجح أن تشهد منطقة جنوب آسيا التي تضم ثماني دول […]

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