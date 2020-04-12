بلدية الناصرية: 16 الف قطعة ارض سكنية بانتظار المصادقة عليها لفرزها

2020/04/12 | 11:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية بلدية الناصرية، الاحد ، عن وجود 16 الف قطعة ارض سكنية بانتظار مصادقة التخطيط العمراني عليها لغرض فرزها.وقال مدير بلدية الناصرية المهندس قحطان عدنان في تصريح تابعته “العهد نيوز”، ان “هناك 16 الف قطعة ارض سكنية بانتظار مصادقة التخطيط العمراني لغرض فرزها بعدما تم فرز 4 الاف قطعة سابقا”.واضاف عدنان، ان”المباشرة […]

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