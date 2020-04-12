الصحة العالمية : بقاء العراق بوضع جيد مرهون بالالتزام بالتدابير الوقائية

2020/04/12 | 11:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق أدهم إسماعيل، أن تراجع الإصابات وارتفاع حالات الشفاء يبعثان الاطمئنان بشأن السيطرة على الفيروس في البلاد.

وقال اسماعيل في تصريح إن بقاء البلاد في وضع جيد مرهون باستمرار الالتزام بالتدابير الوقائية خلال الأيام العشر المقبلة، مضيفا أن الخطوات السريعة التي اتخذتها خلية الأزمة بزيادة عدد مختبرات الفحص والتشديد على تطبيق إجراءات الحظر ساهم بالحد من تفشي الفيروس.

وأشار الى أن منع التجمعات والزيارات وتوصيات المرجعية الدينية أسهمتْ بشكلٍ كبير في تطويق المرض في الوقت الحالي وعدم الوصول الى مراحل تصعب فيها السيطرة على الوباء.

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