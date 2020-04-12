وزارة الصحة تدعو المواطنين إلى تكثيف إجراءات الوقاية للقضاء على كورونا

2020/04/12 | 11:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت وزارة الصحة المواطنين إلى تكثيف إجراءات الوقاية للقضاء على فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد ثلاثة أيام متتالية من تراجع اعداد الإصابات في البلاد.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، في تصريح إن الإصابات بفيروس كورونا الآن ضمن المستوى الطبيعي، بناءً على المعطيات العلمية التي أظهرت أن عدد حالات الشفاء يتجاوز الإصابات الجديدة المسجلة في العراق لليوم الثالث على التوالي، مبينا أن حظر التجوال أسهم بالحد من انتشار الفيروس، وحقق نتائج إيجابيَّة تمثلت بشفاء أعدادٍ كبيرة من المواطنين.

وأشار البدر الى أن قرار رفع حظر التجوال الجزئي أو تمديده يتوقفُ على الموقف الوبائي، مضيفا أن أغلب دول العالم ما زالت تشهد ارتفاعاً كبيراً بأعداد الإصابات والوفيات، وعليه يجب الالتزام بالحجر المنزلي لاحتواء الفيروس، وصولاً الى القضاء بالكامل على هذه الجائحة.

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