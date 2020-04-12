2020/04/12 | 11:36 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشف النائب عن تحالف الفتح، حنين القدو، اليوم الاحد، عن المشاكل والمعوقات التي تواجه رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي لتشكيل حكومته.

وقال القدو في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، انه "لازالت عملية تشكيل الحكومة من قبل مصطفى الكاظمي تواجه مجموعة من المعوقات والشروط التي سوف تفرض من هذه الكتلة أو القوى السياسية".

وأضاف ان "التحالف الكردستاني لديهم شرطان الشرط الأول يتعلق بحصة الإقليم في الموازنة وتطبيق المادة ١٤٠ في كركوك وكذلك المناصب الوزارية، اما الشرط الثاني للتحالف الكردستاني هو اتفاق أغلبية القوى الشيعية على المرشح بغض النظر عن شخصية المرشح أو انتمائه السياسي".

وتابع النائب "اما القوى السنية فهي تطالب الاستحقاق الانتخابي ومجموعة من الوزارات وكما قال محمود المشهداني (نحن نريد وزارتنا وما علينا بالباقي)".

وأكد انه "في ظل هذه الشروط والأوضاع وتفكك القوى الشيعية يواجه المصطفى الكاظمي مجموعة من القيود والشروط والتحديات التي قد تكون عائقا أمام قدرته لتشكيل الحكومة والحصول على الثقة اعضاء مجلس النواب العراقي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القدو يكشف عن معوقات وشروط الكتل السياسية بتشكيل حكومة الكاظمي) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القدو يكشف عن معوقات وشروط الكتل السياسية بتشكيل حكومة الكاظمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).