الطقس.. استقرار الأجواء في العراق وهطول أمطار في إقليم كردستان

2020/04/12 | 11:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، الاحد، استقرار الأجواء في عموم مدن البلاد، وهطول أمطار على محافظات أربيل والسليمانية ودهوك.وقال عطية في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إن “أجواء البلاد ستشهد استقراراً في عموم المدن، فيما ستشهد محافظات أربيل، والسليمانية، ودهوك زخات من الأمطار هذا اليوم”.وأضاف عطية، أن “درجات الحرارة خلال اليوم لن […]

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