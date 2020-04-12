السليمانية ترفع الحظر جزئيا حتى الخامسة عصرا

2020/04/12 | 11:40 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/السليمانية اعلن في مدينة السليمانية ، اليوم الاحد،رفع حظر التجول جزئيا فيما يبقى الحظر ساريا لحين صدور قرار بالغائه .وقال سالار سراویي ، عضو اللجنة المشتركة لقائمقامية مركز محافظة السليمانية في تصريح صحفي اورده موقع الاتحاد الوطني الكردستاني، انه "تم منح الموافقات اللازمة لفتح بعض محلات الحلاقة والموبايلات وتصليح السيارات وبعض المطاعم التي تقع ضمن احياء مدينة السليمانية".واضاف "اعتبارا من اليوم الاحد سيتم فتح سوق تبادل العملة في السليمانية، وسيبقى قرار حظر التجوال كما هو لحين صدور قرار جديد من قبل حكومة اقليم كردستان ".اضافة الى " السماح بفتح بعض المحلات في احياء مدينة السليمانية اعتبارا من الساعة الـثامنة صباحا ولغاية الـخامسة عصراً ".

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