التخطيط تكشف آلية التقديم على منحة الطوارئ

2020/04/12 | 11:40 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشفت وزارة التخطيط، الأحد، عن آلية التقديم على منحة الطوارئ للعوائل الفقيرة، فيما حذرت الذين يتقاضون راتباً من الدولة من التقديم على هذه المنحة.وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي بحسب وكالة الأنباء الرسمية، إن "المنحة الطارئة تقدم على مرحلتين للأسر الفقيرة التي تضررت بشكل مباشر من الظروف الراهنة والمتمثلة بأزمة كورونا وإجراءات الحظر الوقائي".وأضاف، أن "الآليات ستكون دقيقة وضامنة بحيث لا يمكن لغير المشمولين الحصول على المنحة، لكون هناك قاعدة بيانات لدى وزارة التخطيط بشأن الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية".وأشار إلى أن "نحو مليوني عائلة ستشمل بهذه المنحة"، مؤكداً أن "الحكومة أطلقت رابط التقديم يوم السبت ويستمر حتى منتصف نهار الخميس المقبل".وأوضح، أن "الرابط يحتوي على استمارة تملأ من قبل رب الأسرة على أن يتعهد بصحة البيانات وأنه مشمول بها وخلاف ذلك سيعرض نفسه إلى المسائلة القانونية"، لافتاً إلى أنه "بعد الانتهاء من التقديم سيتم مقاطعة البيانات وتدقيقها مدة ثلاثة إلى أربعة أيام، ومن ثم يتم إطلاق المنحة".ولفت إلى أن "إطلاق المنحة يكون عن طريق كود يرسل إلى الهاتف ويقوم رب الأسرة بالذهاب إلى أقرب مكتب للصرف لاستلام المنحة"، محذراً من "تقديم الموظفين أو المتقاعدين أو شبكة الحماية الاجتماعية على هذه المنحة لكونهم سيتعرضون إلى المسائلة القانونية".

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