الثورة العراقية ترفض مصطفى الكاظمي

2020/04/12 | 12:15 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عوني القلمجي من يعتقد ان الثورة العراقية قد انتهت، او فقدت تاثيرها، لمجرد تجاهل المليشيات المسلحة لشروط الثوار، حين اتفقت على تسمية مصطفى الكاظمي رئيسا للحكومة القادمة، لهو في ضلال...أكمل القراءة ←

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