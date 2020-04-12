الديوانية تعلن عدم تسجيل اي اصابة جديدة بكورونا

2020/04/12 | 12:18 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [الديوانية-اينياعلنت دائرة صحة الديوانية عن عدم تسجيل اي اصابة في المحافظة لحد الان في جميع مدن المحافظة بالنسبة للاشخاص الذين تم فحصهم لحد الان .

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