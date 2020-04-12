القدو:الكاظمي قد لا يحصل على ثقة البرلمان لهذه الأسباب

2020/04/12 | 12:18 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أكد النائب عن تحالف الفتح حنين القدو، الاحد، أن رئيس الوزراء المكلف عدنان الكاظمي يواجه جملة معوقات وتحديات قد تكون عائقا أمام قدرته لتشكيل الحكومة والحصول على الثقة اعضاء مجلس النواب.

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