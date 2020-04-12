الحشد والجيش يختتمان عمليات أبطال النصر الثانية غرب الانبار

2020/04/12 | 12:18 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختتمت قوات الحشد الشعبي والجيش عملية أبطال النصر الثانية غرب محافظة الانبار والتي استمرت ثلاثة أيام متتالية بصفحتين وانتهت بتطهير (12) واديا وتفتيش 35 قرية.وقال قائد عمليات الانبار للحشد قاسم مصلح ان “عملية أبطال النصر الثانية حققت انجازا كبيرا على مستوى امن الانبار والمحافظات المحيطة بها وقطعت العملية طرق إمداد العدو إضافة لقطع التواصل

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