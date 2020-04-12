اتفاق أوبك بتخفيض إنتاج النفط والتوزيع غير العادل.. إليكم ما هي

2020/04/12 | 12:18 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد توصل المشاركون بالاجتماع الطارئ لمجموعة أوبك+، الخميس، للاتفاق على 6 نقاط رئيسية وسط ضغوط وتراجع لأسعار النفط وصلت لمعدلات قياسية.وفيما يلي نقدم لكم النقاط الـ6 وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: 1- إعادة التأكيد على إطار العمل الخاص بإعلان التعاون، والذي تم التوقيع عليه بتاريخ 10 ديسمبر 2016، وأعيد التصديق […]

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