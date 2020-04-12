2020/04/12 | 12:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت الحكومة المحلية في محافظة واسط ضرورة اعادة فتح مبنى المحافظة والدوائر المركزية المغلقة منذ الاول من تشرين الاول للعام الماضي من أجل اكمال عمل المشاريع المتوقفة.وقال المحافظ محمد جميل المياحي في تصريح تابعته “العهد نيوز”، ان هناك 170 مشروعا جديدا في المحافظة ضمن موزانة تبلغ قيمتها 317 مليار دينار لإتمام عمل المشاريع المستمرة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واسط تطالب بإعادة فتح مبنى المحافظة والدوائر المركزية المغلقة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واسط تطالب بإعادة فتح مبنى المحافظة والدوائر المركزية المغلقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).