الأمم المتحدة: الوضع الغذائي للعراق آمن

2020/04/12 | 12:20 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أكدت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو"، الاحد، أن المؤشرات الحالية لا تدل على حدوث مشكلة في الأمن الغذائي بالبلاد، فيما اشارت إلى أن العراق حقق الاكتفاء الذاتي من أهم مخزون استراتيجي عالميا.

وقال ممثل المنظمة في العراق صلاح الحاج في تصريحات تابعتها "الاقتصاد نيوز" ، “نحن في مرحلة مهمة ولا بد من الاتفاق على عدة مفاهيم ومنها الأمن الغذائي الذي يعتمد على أربعة أسس وهي توفير الغذاء، والوصول إلى الغذاء عملياً واقتصادياً، والاستعمال، والاستدامة”.

وأضاف أنه “بالنظر إلى ما نحن إليه الآن فليس هنالك مشكلة حتى الآن بخصوص الإنتاج العالمي لعام 2020 وبأخذ محصول القمح الاستراتيجي مثالاً، ليس هنالك مؤشرات تدل على حصول مشكلة بعكس ما حصل2008 من مشكلة أساسية ارتبطت بالجفاف في تلك الفترة”.

وحول المخاوف من ارتفاع الأسعار، أوضح أن “لدى الناس مخاوف وهذا طبيعي لكن لائحة الأسعار اليومية لا تدل على وجود مشكلة”، مبيناً أن “ العراق صدر مليون طن من الشعير خلال العام الماضي وهنالك فائض عن الاستهلاك المحلي للمنتوجات ومنها القمح حيث حقق العراق الاكتفاء الذاتي لهذا المخزون الاستراتيجي محلياً وعالمياً”.

وأشار الحاج إلى أن “إمكانية هدر الخضار أكبر مع وجود أي معوق في النقل لذا لا بد من المزيد من التسهيلات، ناهيك عن أن عدداً كبيراً من الناس يعتمدون على الزراعة كمصدر دخل أساسي لذا لا بد من ضمان الإنتاج ومراقبة الأسعار وهذا ما يحصل الآن في العراق”.





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