الذيول وأحزاب السلطة

2020/04/12 | 12:25 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:ناهض الهندي مع أني لا أحبذ النشر في المواضيع الجدلية حينما تجتاح أزمة ما الوطن وكيف بها وهي تهدد سلامة العالم بأسره ونحن في زمن أحوج ما فيه الى التضامن...أكمل القراءة ←

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