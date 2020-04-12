الداخلية بشأن جريمة الاغتصاب بكركوك: النتائج ستعلن بشكل رسمي

2020/04/12 | 12:25 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةعلق المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، خالد المحنا، على حادثة "الاغتصاب الجماعي" لامرأة كردية من ذوي الاحتياجات الخاصة في كركوك.وقال المحنا، إن "وزير الداخلية ياسين الياسري أمر اللجنة المشكلة للتحقيق في هذا الحادث الشنيع بإنجاز التقرير بأقصى سرعة وخلال 72 ساعة، وكشف الجناة بغية تقديمهم للعدالة".وأضاف، أن "هذه الجريمة هزت مشاعر الناس وتسببت بغضب واستياء كبيرين في المحافظة، وكل المدن العراقية".وتابه المحنا، أن "التحقيق ما زال في البداية، لذا تحرص الجهات التحقيقية على عدم البوح بالمعلومات المتعلقة بالمتهمين وكل ما يخص الجريمة، خوفاً على مجريات التحقيق وضياع معالم الجريمة من جهة، وهروب بعض المتهمين".وبين: "لذا سيكون التحقيق سرياً لفترة، لحين القبض على الجناة، ومن ثم الإعلان عن النتائج بشكل رسمي وأمام الإعلام، بعد اعتقال المتهمين".وشدد على أنه "إذا كان هنالك متهمين فلا يمكن لأي جهة أن تتستر على جريمة بشعة بهذا الشكل، كما أن دور القوات الأمنية هو تنفيذ القبض على الجناة مهما كانت خلفياتهم، لذلك هنالك أوامر صريحة من وزير الداخلية بإنهاء التحقيق خلال 72 ساعة".

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