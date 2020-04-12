العيداني يعلن السماح بالصيد في قضاء الفاو شرط عدم الاختلاط بالصيادين الإيرانيين

2020/04/12 | 12:26 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - البصرة

اعلن رئيس خلية الأزمة العليا في البصرة المحافظ، اسعد عبد الأمير العيداني، الأحد (12 نيسان 2020)،السماح للصيادين بالعودة لممارسة عملهم في الصيد جزئيا مع اتخاذ الإجراءات الاحتياطية الصحية أثناء ممارسة مهنة الصيد من الصيادين في القضاء.





وقال المكتب الإعلامي للمحافظ في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن، الأخير "استجاب لمناشدات الصيادين الذين طالبوا بممارسة عملهم بالصيد"، مؤكداً انه "تمت الموافقة على محضر اجتماع خلية الأزمة في قضاء الفاو الخاص بالسماح للصيادين بممارسة مهنتهم بالصيد ابتداءً من اليوم الأحد".

وأضاف انه "سيتم تحديد مفرزة طبية في نكعة الأسماك لفحص الصيادين والعاملين في علوة بيع الاسماك مع مفرزة أمنية توضع من قبل شرطة قضاء الفاو لاتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين".

وأشار مكتبه إلى أن " العيداني على ضوء التواصل مع قائمقام قضاء الفاو وجمعية الصيد في الفاو والكثير من الصيادين تمت الاستجابة بعودة الصيادين لمزاولة عملهم بالصيد منذ اليوم الأحد شرط عدم شراء الاسماك من الصيادين الإيرانيين وعدم الاختلاط معهم وبخلاف ذلك سيتم اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين ويمنع مزاولة الصيد" .

بغداد اليوم- خاص

رأى المتحدث باسم كتائب سيد الشهداء، كاظم الفرطوسي، الاحد (12 نيسان 2020)، أن الولايات المتحدة الامريكية، غير معنية بالشخصيات التي تزور العراق او تقدم له المشورة العلمية او السياسية.

وقال الفرطوسي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن &q

بغداد اليوم-بغداد

هنأ رئيس مجلس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، الأحد، المسيحيين بمناسبة حلول عيد القيامة.

وقال عبد المهدي، في بيان: "اتقدم بأزكى التهاني والتبريكات لأبناء شعبنا من الأخوات والأخوة المسيحيين بمناسبة حلول (عيد القيامة)، و

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت الهيأة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الأحد (12 نيسان 2020)، توقعاتها للحالة الجوية لهذا اليوم واليومين المقبلين في البلاد.

وقالت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "طقس اليوم الأحد، سيكون في المنطقة ال

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