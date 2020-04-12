شفاء 10 أشخاص من فيروس كورونا ومغادرتهم مستشفى الحكيم في النجف

2020/04/12 | 12:26 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-النجف

أعلن محافظ النجف، لؤي الياسري، الأحد (12 نيسان 2020)، شفاء 10 أشخاص من فيروس كورونا المستجد ومغادرت...





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