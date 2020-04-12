كتائب سيد الشهداء بشأن تخصيص واشنطن مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات عن كوثراني: أمريكا تتخبط

2020/04/12 | 12:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- خاص

رأى المتحدث باسم كتائب سيد الشهداء، كاظم الفرطوسي، الاحد (12 نيسان 2020)، أن الولايات المتحدة الامريكية، غير معنية بالشخصيات التي تزور العراق او تقدم له المشورة العلمية او السياسية.

وقال الفرطوسي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "تصرفات الامريكان بشأن وضع مكافأة لمن يدلي بمعلومات عن محمد الكوثراني، هو أسلوب تقليدي وفاشل يعكس الفشل والبعد الأمني والاستخباري لدى واشنطن".

وأضاف، أن "الشخصيات التي تعمل في العراق هي بعلم وموافقة الحكومة العراقية سواء كانوا من الشخصيات الايرانية او اللبنانية"، مؤكداً أن "واشنطن غير معنية بالشخصيات التي تزور العراق".

وبين، أن "الحكومة العراقية وحدها يمكنها أن تتعامل مع هؤلاء الناس حسب القانون، إذا كانون مخالفين"، فيما رأى أن "واشنطن تتخبط في الملف العراقي".

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، أعلنت، أمس الجمعة، مكافأة مالية بقيمة عشرة ملايين دولار لمن يوفر معلومات عن أحد قادة حزب الله في العراق، محمد كوثراني.

وذكرت الخارجية الأميركية في إعلانها عن المكافأة أن كوثراني قد "تسلم بعض التنسيق السياسي للجماعات المسلحة المدعومة من إيران"، والتي كان ينظمها سليماني سابقا.

وأضافت الخارجية "بهذا الإطار، يقوم (كوثراني) بتنسيق مهام الجماعات العاملة خارج نطاق تحكم الحكومة العراقية، والتي قامت بقمع المظاهرات والاعتداء على البعثات الدبلوماسية الأجنبية والانخراط في أنشطة إجرامية واسعة النطاق".

بغداد اليوم - البصرة

اعلن رئيس خلية الأزمة العليا في البصرة المحافظ، اسعد عبد الأمير العيداني، الأحد (12 نيسان 2020)،السماح للصيادين بالعودة لممارسة عملهم في الصيد جزئيا مع اتخاذ الإجراءات الاحتياطية الصحية أثناء ممارسة مهنة الصيد من الصيادين في ا

بغداد اليوم-بغداد

هنأ رئيس مجلس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، الأحد، المسيحيين بمناسبة حلول عيد القيامة.

وقال عبد المهدي، في بيان: "اتقدم بأزكى التهاني والتبريكات لأبناء شعبنا من الأخوات والأخوة المسيحيين بمناسبة حلول (عيد القيامة)، و

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت الهيأة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الأحد (12 نيسان 2020)، توقعاتها للحالة الجوية لهذا اليوم واليومين المقبلين في البلاد.

وقالت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "طقس اليوم الأحد، سيكون في المنطقة ال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( كتائب سيد الشهداء بشأن تخصيص واشنطن مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات عن كوثراني: أمريكا تتخبط) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( كتائب سيد الشهداء بشأن تخصيص واشنطن مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات عن كوثراني: أمريكا تتخبط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).