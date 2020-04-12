العميد سريع يحذر قوى العدوان السعودي من تبعات تصعيدها الخطير

2020/04/12 | 12:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية “العميد يحيى سريع”، أن التصعيد الخطير لقوى العدوان السعودي سيكون له تبعات وعليهم تحمل نتائج حماقاتهم وتصعيدهم.وأوضح سريع أن طيران العدوان شن 25 غارة خلال 12 الساعة الماضية منها 23 غارة خلال ساعة واحدة في مارب كإسناد لمرتزقتهم اثناء تنفيذهم زحوفات متواصلة.يشار إلى أن متحدث القوات المسلحة أفاد يوم […]

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