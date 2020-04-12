العراق يسمح لصيادي الاسماك بمزاولة اعمالهم شريطة عدم الاختلاط مع الايرانيين

2020/04/12 | 12:28 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن رئيس خلية الأزمة العليا في البصرة المحافظ اسعد عبد الأمير العيداني، يوم السبت، عن السماح للصيادين في قضاء الفاو بالعودة لممارسة عملهم في الصيد جزئيا مع اتخاذ الإجراءات الاحتياطية الصحية أثناء ممارسة مهنة الصيد من الصيادين في القضاء.

وقال العيداني في بيان صحفي صدر عن مكتبه الاعلامي الخاص انه "استجاب لمناشدات الصيادين الذين طالبوا بممارسة عملهم بالصيد، مؤكداً انه تمت الموافقة على محضر اجتماع خلية الأزمة في قضاء الفاو الخاص بالسماح للصيادين بممارسة مهنتهم بالصيد ابتداءً من اليوم الأحد".

واشار الى انه "سيتم تحديد مفرزة طبية في نكعة الأسماك لفحص الصيادين والعاملين في علوة بيع الاسماك مع مفرزة أمنية توضع من قبل شرطة قضاء الفاو لاتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين".

وذكر رئيس خلية الازمة العليا في البصرة أنه "على ضوء التواصل مع قائمقام قضاء الفاو وجمعية الصيد في الفاو والكثير من الصيادين تمت الاستجابة بعودة الصيادين لمزاولة عملهم بالصيد منذ اليوم الأحد شرط عدم شراء الاسماك من الصيادين الإيرانيين وعدم الاختلاط معهم وبخلاف ذلك سيتم اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين ويمنع مزاولة الصيد .

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